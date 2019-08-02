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РИА Новости

Слуцкий назвал попытки обвинить Россию вину за выход США из ДРСМД цинизмом

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал откровенным цинизмом попытки переложить на Россию вину за односторонний выход США из ДРСМД.
Ранее в российском МИД сообщили, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:22
МИД сообщил о прекращении действия ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию всю ответственность за разрыв договора.
"Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США. Попытки перекладывать вину за односторонний выход американской стороны из договора на Россию – откровенный цинизм. Вашингтон планомерно шел на разрыв ДРСМД, обеспечивая себе таким образом "свободу рук" в условиях развязанной им же политики конфронтации в отношении России и Китая", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, США, которые годами сами не выполняли требования договора, сделали все, чтобы переговоры об устранении взаимных претензий с российской стороной не состоялись. Так, считает Слуцкий, вместо открытого диалога РФ был предъявлен ультиматум.
"Единственным возможным ответом Москвы стали зеркальные меры. Но мы не выходили из договора, мы приостановили свое участие, дав Соединенным Штатам возможность сохранить ДРСМД. Однако Вашингтон предпочел в угоду линии по установлению собственной гегемонии "снести" один из столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями", - сказал глава думского комитета.
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Леонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДРоссияСШАВ мире
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