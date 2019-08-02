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РИА Новости

Жителя Тюменской области обвинили в убийстве соседей путем поджога их дома

Вчера, 14:33
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Следствие в Тюменской области обвинило мужчину в убийстве соседей путем поджога их дома, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области предъявлено обвинение неоднократно судимому 20-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
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Мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.
По версии следствия, 30 июня около 04.00 (02.00 мск) в поселке Богандинский Тюменского района обвиняемый из личной неприязни поджег дом своих соседей - 33-летних мужчины и женщины, которые в это время находились дома и спали. От токсического действия дыма потерпевшие погибли на месте.
Злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
Задержание
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