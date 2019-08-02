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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев выступил против избирательности в расследовании ударов в Сирии

Вчера, 14:29
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Россия не против расследования военных инцидентов в Сирии как таковых, но они должны проводиться во всех регионах, не только в Идлибе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Генсек ООН создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
"Мы не против каких-либо расследований, но если мы хотим быть справедливыми, то нужно расследовать не только в Идлибе, но во всех частях Сирии. Давайте расследовать в Ракке, в Багхузе - там все полностью разрушено, вся инфраструктура", - заявил Лаврентьев журналистам.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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