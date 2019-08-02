В большинстве районов Томской области ввели особый противопожарный режим

НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с установившейся жаркой погодой ввел особый противопожарный режим в 14 районах области и двух городах, включая Томск, сообщает в пятницу обладминистрация.

"В связи с установившейся жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел особый противопожарный режим на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, городов Томск и Кедровый", - говорится в сообщении.

В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Жителям региона нельзя жечь сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и так далее. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое.

Департаментам лесного хозяйства, защиты населения и территории Томской области, а также правоохранительным органам поручено усилить профилактическую противопожарную работу. Главам муниципальных образований рекомендовано организовать ежедневное патрулирование земель населенных пунктов и прилегающих к лесам территорий. Особый режим будет действовать до 16 августа.