Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T14:22Z
https://ria.ru/20190802/1557112653.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В большинстве районов Томской области ввели особый противопожарный режим

Вчера, 14:22
98
НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с установившейся жаркой погодой ввел особый противопожарный режим в 14 районах области и двух городах, включая Томск, сообщает в пятницу обладминистрация.
"В связи с установившейся жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел особый противопожарный режим на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, городов Томск и Кедровый", - говорится в сообщении.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 11:26
Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август
В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Жителям региона нельзя жечь сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и так далее. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое.
Департаментам лесного хозяйства, защиты населения и территории Томской области, а также правоохранительным органам поручено усилить профилактическую противопожарную работу. Главам муниципальных образований рекомендовано организовать ежедневное патрулирование земель населенных пунктов и прилегающих к лесам территорий. Особый режим будет действовать до 16 августа.
По данным МЧС РФ, свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же - в Якутии.
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Вчера, 09:57
Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
200000
Обсудить 0
Томская областьОбщество
Рекомендуем
Ликвидация лесных пожаров
МЧС сообщило о снижении роста площадей лесных пожаров в трех районах Сибири
РИА
Новости
МИД Британии обвинил Россию в нарушении и прекращении ДРСМД
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
Затопленный участок автомобильной дороги в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
В отрезанный паводком поселок Иркутской области доставили помощь
Лента
новостей
В Приморье два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
СПЧ разработал памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, как боевики используют прекращение огня в Идлибе
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Россия готова помочь Турции и оппозиции в Идлибе установить перемирие
Ветеринар
Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
Тюмень
Тюменская область усилит работу по созданию НОЦ мирового уровня
Панорама Москвы
Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился до минимума с начала лета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне после второй волны паводка возобновили движение автобусов
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В Иркутской области 42 населенных пункта остаются подтопленными
Россиянин отсудил у авиакомпании более 50 тысяч рублей за задержку рейса
В поселке в Югре подтопило пять домов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
Лента новостейМолния