Столтенберг: союзники НАТО инвестируют в средства защиты от крылатых ракет

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Союзники по НАТО уже инвестируют в средства ПРО, которые способны защитить их от угрозы крылатых ракет, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники покупают и инвестируют в новейшие системы ПРО, которые являются частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти средства, конечно, также могут защитить нас от крылатых ракет", - заявил он в пятницу журналистам, комментируя ситуацию после распада Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, "интегрированная система ПРО НАТО усилена и усовершенствована, этот процесс идет прямо сейчас". Он также отметил, что союзники вкладываются в "современные авиационные средства".