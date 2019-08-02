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РИА Новости

Столтенберг: союзники НАТО инвестируют в средства защиты от крылатых ракет

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Союзники по НАТО уже инвестируют в средства ПРО, которые способны защитить их от угрозы крылатых ракет, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Союзники покупают и инвестируют в новейшие системы ПРО, которые являются частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти средства, конечно, также могут защитить нас от крылатых ракет", - заявил он в пятницу журналистам, комментируя ситуацию после распада Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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По его словам, "интегрированная система ПРО НАТО усилена и усовершенствована, этот процесс идет прямо сейчас". Он также отметил, что союзники вкладываются в "современные авиационные средства".
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
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