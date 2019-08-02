Совет муфтиев России осудил снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ осуждают снос жилых домов палестинцев в Восточном Иерусалиме израильскими властями и призывают к решению любых конфликтов путем диалога и мирного урегулирования, говорится в распространенном пресс-службой СМР заявлении мусульманской организации.
Израиль 22 июля приступил к сносу палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.
"Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ являются неуклонными сторонниками мирного урегулирования палестино-израильского конфликта и выступают с категорическим осуждением любых попыток эскалации агрессии в регионе", - говорится в заявлении.
Как отметили в Совете муфтиев и ДУМ РФ, неоднократно российские мусульманские организации подчеркивали "необходимость всеобъемлющего политического решения по палестинскому вопросу с реализацией национальных чаяний палестинцев, не допуская при этом решений, навязываемых силой в одностороннем порядке". "Необходимо решение конфликта путем диалога, привлечение к мирному урегулированию всех конфликтующих сторон", - призвали в СМР.