Совет муфтиев России осудил снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) и Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ осуждают снос жилых домов палестинцев в Восточном Иерусалиме израильскими властями и призывают к решению любых конфликтов путем диалога и мирного урегулирования, говорится в распространенном пресс-службой СМР заявлении мусульманской организации.

Израиль 22 июля приступил к сносу палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.

"Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ являются неуклонными сторонниками мирного урегулирования палестино-израильского конфликта и выступают с категорическим осуждением любых попыток эскалации агрессии в регионе", - говорится в заявлении.