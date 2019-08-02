Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса. Они помогут ученым понять, почему пятно постепенно уменьшается, сообщает сайт Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса. Они помогут ученым понять, почему пятно постепенно уменьшается, сообщает сайт НАСА

Историки считают, что Большое красное пятно впервые обнаружил итальянский астроном Джованни Кассини — его изображения были найдены в коллекции рисунков, которые ученый сделал в 1665 году.

Позже планетологи выяснили, что пятно представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час. А перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов. По мнению астрономов, Большое пятно работает как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в атмосферу, так что температуры заметно превышают значения, предсказанные теорией. Эти данные недавно были подтверждены инструментами Juno.

Размеры пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли — оно примерно в 1,3 раза шире нашей планеты. Причем раньше диаметр урагана был еще больше — примерно в три Земли. Почему его площадь уменьшается и как этот процесс влияет на поведение пятна в целом, ученые пока не знают.

Зонд Juno, изучающий Юпитер с июля 2015 года, поможет найти ответ на этот вопрос в ходе наблюдений за тем, как устроены недра в окрестностях Большого красного пятна и других крупных ураганов. Каждые два месяца он сближается с планетой и пролетает на небольшом расстоянии от верхних слоев атмосферы. В это время он собирает данные о магнитном поле и получает новые фотографии ураганов, облаков и скоплений газа.

Последнее такое сближение произошло в конце июля. Тогда аппарат НАСА в 21-й раз подошел к Юпитеру на максимально близкое расстояние, пролетев в 43 тысячах километров от облаков по направлению от южного к северному полюсу.