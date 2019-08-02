Аль-Джаафари назвал заявление о прекращении огня в Идлибе вызовом Турции

"Мы всегда сопровождаем свои слова действиями. Когда мы говорим, что мы поддерживаем астанинский процесс, это значит, что мы принимаем инициативы, которые поддерживают данные решения. Почему было сделано заявление о прекращении огня в то время, когда мы находились в Астане, почему оно не было сделано до приезда или после нашего отъезда? Это целое послание, это послание для всех, кто присутствует в Астане, что Сирия поддерживает астанинский процесс", - сказал аль-Джаафари.