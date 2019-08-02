Аль-Джаафари назвал заявление о прекращении огня в Идлибе вызовом Турции

НУР-СУЛТАН, 2 авг - РИА Новости. Заявление о прекращении огня в Идлибе - это вызов турецкой стороне, заявил в пятницу постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари.
"Это испытание для турецкой стороны и ее намерений", - сказал аль-Джаафари на пресс-конференции по итогам переговоров в Нур-Султане.
Он отметил, что это является также подтверждением того, правительство Сирии поддерживает астанинский процесс.
"Мы всегда сопровождаем свои слова действиями. Когда мы говорим, что мы поддерживаем астанинский процесс, это значит, что мы принимаем инициативы, которые поддерживают данные решения. Почему было сделано заявление о прекращении огня в то время, когда мы находились в Астане, почему оно не было сделано до приезда или после нашего отъезда? Это целое послание, это послание для всех, кто присутствует в Астане, что Сирия поддерживает астанинский процесс", - сказал аль-Джаафари.