"Хватит терпеть Лайкеров". Новый трек Бузовой возглавил российский ITunes

"Мое самое лучшее доброе утро, это проснуться, и увидеть, что мой новый трек уже на 1-м месте в ITunes", - написала Ольга Бузова в Instagram.

Нельзя мириться с тем, что твой мужчина "лайкает" чужие фотографии. В наше время это стало не просто "сердечком" под фото, а знаком внимания и симпатии. "Если ваша вторая половинка не понимает этого, то смело "отлайкивайте" им мозги по полной", - комментирует свой новый трек певица.