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РИА Новости

Шкуматов об изобразившим сотрудника ГИБДД актере: не ясно, что это игра

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проблема видео с актером Дмитрием Смолевым, изображающим "пьяного гаишника" в том, что по нему непонятно, что это художественная съемка, оно крайне достоверно выглядит, рассказал РИА Новости блогер, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что в столице задержали актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД. По данным пресс-службы, мужчина рассказал полиции, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер для съемок в клипе. В отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды" и "Мелкое хулиганство", позднее суд назначил ему наказание в виде восьми суток административного ареста.
"Я всегда привожу в пример себя – представьте, что завтра появится ролик, в котором неотличимый от вас актер, очень хорошо загримированный, дебоширит и хулиганит – бегает голым по Новому Арбату, кидает в полицейских бутылку водки. На следующий день вам все знакомые звонят и говорят – ну что же ты, как же так. Ролик расходится по сети, вам по улицам ходить стыдно – и потом, когда вы уже нашли этого актера, он говорит – чувак, да это пародия, постановка! Что вы сделаете с этим актером?", – рассказал эксперт.
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В ролике же, в котором снялся актер "Современника", отличий от реальной видеозаписи, по мнению Шкуматова, нет.
"В данной ситуации снято все неотличимо от реальности. По сути, это выглядит на 100% как реальная съемка. По этой съемке непонятно, что это постановка, в этом вся проблема. Если посмотреть комментарии – то люди там крайне негативно настроены, ругают ГИБДД", – рассказал собеседник агентства.
При этом проблем с пародийными роликами, на которых видно, что это художественная съемка, нет.
"Если это юмористическая история – ролик выходит в программе Comedy Club, или в фильме, да даже если просто отдельно, но видно, что с полицейским что-то не то – форма там неправильная, погоны странные, жетона нет, то тогда вопросов нет. Да, это будет шутка на грани, но шутка", - заявил эксперт.
В ближайшее время, рассказал эксперт, подобных неотличимых от реальности видео будет только больше.
"Специалисты давно предупреждали, что скоро нас захлестнет волна фейк-видео. Фотографиями уже никого не удивишь, им уже мы верить разучились. А вот фейк-видео для нашего общества что-то новое. На нас уже скоро будут литься потоки видео, настолько хорошо сделанные, что мы не сможем их отличить от реальных записей", – заключил Шкуматов.
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Петр ШкуматовГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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