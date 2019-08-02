Шкуматов об изобразившим сотрудника ГИБДД актере: не ясно, что это игра

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Проблема видео с актером Дмитрием Смолевым, изображающим "пьяного гаишника" в том, что по нему непонятно, что это художественная съемка, оно крайне достоверно выглядит, рассказал РИА Новости блогер, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что в столице задержали актера Московского театра "Современник", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД. По данным пресс-службы, мужчина рассказал полиции, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер для съемок в клипе. В отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды" и "Мелкое хулиганство", позднее суд назначил ему наказание в виде восьми суток административного ареста.

"Я всегда привожу в пример себя – представьте, что завтра появится ролик, в котором неотличимый от вас актер, очень хорошо загримированный, дебоширит и хулиганит – бегает голым по Новому Арбату, кидает в полицейских бутылку водки. На следующий день вам все знакомые звонят и говорят – ну что же ты, как же так. Ролик расходится по сети, вам по улицам ходить стыдно – и потом, когда вы уже нашли этого актера, он говорит – чувак, да это пародия, постановка! Что вы сделаете с этим актером?", – рассказал эксперт.

В ролике же, в котором снялся актер "Современника", отличий от реальной видеозаписи, по мнению Шкуматова, нет.

"В данной ситуации снято все неотличимо от реальности. По сути, это выглядит на 100% как реальная съемка. По этой съемке непонятно, что это постановка, в этом вся проблема. Если посмотреть комментарии – то люди там крайне негативно настроены, ругают ГИБДД", – рассказал собеседник агентства.

При этом проблем с пародийными роликами, на которых видно, что это художественная съемка, нет.

"Если это юмористическая история – ролик выходит в программе Comedy Club, или в фильме, да даже если просто отдельно, но видно, что с полицейским что-то не то – форма там неправильная, погоны странные, жетона нет, то тогда вопросов нет. Да, это будет шутка на грани, но шутка", - заявил эксперт.

В ближайшее время, рассказал эксперт, подобных неотличимых от реальности видео будет только больше.