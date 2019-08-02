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РИА Новости

В Подмосковье двое мужчин открыли стрельбу, пытаясь похитить ящик с вишней

Вчера, 12:22
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двое мужчин стреляли в продавца из травматического пистолета ради ящика вишни в подмосковном Щелково, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Московской области.
"В дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" поступило сообщение от продавца магазина о том, что двое неизвестных попытались похитить ящик с вишней, причинив ему огнестрельное ранение из травматического пистолета. Личности злоумышленников установлены, ими оказались двое местных жителей, 1983 и 1989 года рождения, которые были задержаны и доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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