В Подмосковье двое мужчин открыли стрельбу, пытаясь похитить ящик с вишней

"В дежурную часть МУ МВД России "Щелковское" поступило сообщение от продавца магазина о том, что двое неизвестных попытались похитить ящик с вишней, причинив ему огнестрельное ранение из травматического пистолета. Личности злоумышленников установлены, ими оказались двое местных жителей, 1983 и 1989 года рождения, которые были задержаны и доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении.