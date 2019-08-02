Жительница Чувашии получила условный срок за убийство новорожденной дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Жительница города Шумерли в Чувашии осуждена на два года условно за убийство своего новорожденного ребенка, которого она положила в пакеты и спрятала в яму для стока воды, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.

Следствием и Шумерлинским районным судом установлено, что днем 9 апреля в городе Шумерле 34-летняя женщина в бане родила девочку, после чего положила ее в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в яму для стока воды. В результате новорожденная задохнулась. После этого роженица чувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Там у нее выявили признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы.