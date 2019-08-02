В Краснодарском крае осудили владельца джипа, упавшего с туристами в ущелье

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Владелец неисправного экскурсионного джипа, упавшего в прошлом году в ущелье в районе геленджикского села Возрождение вместе с туристами, получил условный срок, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

В августе прошлого года экскурсионный джип упал в ущелье глубиной около 50 метров под Геленджиком в районе села Возрождение, сообщалось о семи пострадавших, включая двоих детей. Водитель, получивший множественные травмы, скончался. Было возбуждено уголовное дела по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По данным следственного ведомства, "ГАЗ" принадлежал индивидуальному предпринимателю Владимиру Дудину, погибший водитель оказывал на нем экскурсионные услуги и возил туристов по согласованному с хозяином джипа маршруту.

"Как было установлено следствием, и водителю, и хозяину джипа было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы. Приговором суда Владимиру Дудину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, с него взысканы денежные средства в пользу двух потерпевших в счет компенсации морального вреда в сумме 600 тысяч рублей", - отмечается в релизе.