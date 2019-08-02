Памфилова возглавит рабочую группу по результатам довыборов в Госдуму

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова возглавит рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным федеральным округам, следует из постановления ЦИК.

В рабочую группу также войдут все члены Центризбиркома и сотрудники аппарата.

"Рабочая группа обеспечивает работу по установлению общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам",- говорится в тексте положения о рабочей группе.

Согласно документу, в компетенцию рабочей группы входит прием первых экземпляров протоколов и решений окружных избиркомов о результатах выборов, регистрация и составление описи поступивших протоколов, сверка поступивших данных с информацией в ГАС "Выборы", подготовка информации об итогах использования избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок). Рабочая группа также займётся подготовкой проекта постановления ЦИК об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Госдумы.