Мигрант из Сальвадора умер после задержания на границе США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мигрант из Сальвадора скончался в центре содержания через несколько часов после задержания на границе США, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter американской службы таможенного и пограничного контроля.
Как говорится в заявлении, 32-летний мужчина задержан в среду вечером и доставлен в отделение пограничного патруля в городе Лордсберг, штат Нью-Мексико. Через некоторое время после задержания у мужчины начался приступ и он скончался.
"Попытки спасти его не увенчались успехом", - сообщили в ведомстве. Также сообщается, что соответствующие органы и правительство Сальвадора были уведомлены о случившемся.
Как сообщил телеканалу CBS представитель консульства Сальвадора, погибшим является Марвин Антонио Гонсалес. Он добавил, что мужчина был вместе со своей 11-летней дочерью, которая в настоящее время находится в одном из центров в Нью-Мексико. В настоящее время власти Сальвадора ждут результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти мужчины.
Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.