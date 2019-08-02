Мигрант из Сальвадора умер после задержания на границе США

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мигрант из Сальвадора скончался в центре содержания через несколько часов после задержания на границе США, говорится в заявлении, опубликованном в Мигрант из Сальвадора скончался в центре содержания через несколько часов после задержания на границе США, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter американской службы таможенного и пограничного контроля.

Как говорится в заявлении, 32-летний мужчина задержан в среду вечером и доставлен в отделение пограничного патруля в городе Лордсберг, штат Нью-Мексико. Через некоторое время после задержания у мужчины начался приступ и он скончался.

"Попытки спасти его не увенчались успехом", - сообщили в ведомстве. Также сообщается, что соответствующие органы и правительство Сальвадора были уведомлены о случившемся.

Как сообщил телеканалу CBS представитель консульства Сальвадора, погибшим является Марвин Антонио Гонсалес. Он добавил, что мужчина был вместе со своей 11-летней дочерью, которая в настоящее время находится в одном из центров в Нью-Мексико. В настоящее время власти Сальвадора ждут результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти мужчины.