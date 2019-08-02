Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Авиалесоохраны разработали прогноз на август, сообщает сайт ведомства.
Там говорится, что прогноз составлен на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки за июль, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на август 2019 года, а также на основе результатов многомерного корреляционного анализа ФБУ "Авиалесоохрана".
"Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории: Северо-Западного федерального округа (вся территория Ленинградской области, южная часть Республики Карелия, западная часть Архангельской области, северо-западная часть Вологодской области, северная часть Псковской и Новгородской областей)", - говорится в сообщении.
Кроме того, возникновение лесных пожаров возможно в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа и западной части Ханты-Мансийского автономного округа, восточной части Курганской области, южной части Тюменской области.
В Сибирском федеральном округе лесные пожары могут появиться на юге Омской области, западе Новосибирской области, западе Алтайского края, на восточной части Красноярского края и севере Иркутской области.
На Дальнем Востоке опасность есть для лесов в западной и центральной части Якутии, а также на северо-востоке Камчатки.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.
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