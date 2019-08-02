Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам на август

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты Авиалесоохраны разработали прогноз на август, сообщает Специалисты Авиалесоохраны разработали прогноз на август, сообщает сайт ведомства.

Там говорится, что прогноз составлен на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки за июль, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на август 2019 года, а также на основе результатов многомерного корреляционного анализа ФБУ "Авиалесоохрана".

"Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории: Северо-Западного федерального округа (вся территория Ленинградской области, южная часть Республики Карелия, западная часть Архангельской области, северо-западная часть Вологодской области, северная часть Псковской и Новгородской областей)", - говорится в сообщении.

Кроме того, возникновение лесных пожаров возможно в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа и западной части Ханты-Мансийского автономного округа, восточной части Курганской области, южной части Тюменской области.

В Сибирском федеральном округе лесные пожары могут появиться на юге Омской области, западе Новосибирской области, западе Алтайского края, на восточной части Красноярского края и севере Иркутской области.

На Дальнем Востоке опасность есть для лесов в западной и центральной части Якутии, а также на северо-востоке Камчатки.