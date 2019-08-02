Аэрофлот отметил 65 лет с начала регулярных полетов в Париж

МОСКВА, 2 авг – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отметил 65-летие со дня открытия регулярных рейсов из Москвы в Париж. Первый полет состоялся 1 августа 1954 года. Изначально рейсы на этой линии выполнялись с пересадкой в Праге. Спустя четыре года правительства двух стран договорились о прямых рейсах. Аэрофлот эксплуатировал на этой линии самолет Ту-104. Маршрут в 2700 км преодолевался за 5 часов 50 мин.

Сегодня пассажиры Аэрофлота могут добраться до столицы Франции за 4 часа. Компания ежедневно выполняет 5 собственных рейсов, и еще четыре — французский партнер Air France на основании соглашения о двухстороннем код-шеринге. Кроме Парижа, Аэрофлот также летает в другие крупные города Франции — Ниццу, Марсель и Лион.

Группа "Аэрофлот" связывает Францию не только с Москвой, но и с Северной столицей. Авиакомпания "Россия" выполняет из Москвы и Санкт-Петербурга рейсы в Париж и Ниццу. Полеты осуществляются под коммерческим управлением Аэрофлота.

Маршрут Москва — Париж является важнейшей частью транзитной линии между Европой и Азией. Благодаря географическому расположению Москвы, транзитные пассажиры Аэрофлота могут сэкономить до трех часов полетного времени. При этом затраты авиакомпании существенно ниже, чем у конкурентов, что позволяет предлагать пассажирам перелеты непревзойденные по уровню сервиса и цене.

О популярности полетов между Москвой и Парижем свидетельствует неуклонно растущий пассажиропоток и стабильно высокая загрузка рейсов. За первое полугодие 2019 года пассажиропоток Группы "Аэрофлот" составил около 300 тысяч человек.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.