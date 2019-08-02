Жителей села на юге Бурятии эвакуировали из-за подтопления

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Почти 20 жителей села Джида в Бурятии переместили в пункт временного размещения после подтопления, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

В пресс-службе республиканского правительства РИА Новости сообщили, что в поселке в четверг перед приездом главы Бурятии Алексея Цыденова прорвало дамбу. В четверг он совершал облет на вертолете подтопленных территорий.

"За прошедшие сутки, по предварительным данным, произошло подтопление 39 придворовых территорий. В селе Джида развернут пункт временного размещения граждан, в котором на данный момент размещено 19 человек, из которых 11 детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сейчас в селе проводятся работы по созданию канала вдоль железной дороги, отсыпается насыпь. В превентивных целях запланировано углубление вновь образованного русла реки для предотвращения распространения воды на территории жилых домов.

В локализации подтопления задействованы 16 единиц техники. Дополнительно направлены силы Бурятской поисково-спасательной службы в количестве 17 человек, 11 единиц техники.