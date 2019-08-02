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РИА Новости

Жителей села на юге Бурятии эвакуировали из-за подтопления

Вчера, 10:48
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КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Почти 20 жителей села Джида в Бурятии переместили в пункт временного размещения после подтопления, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
В пресс-службе республиканского правительства РИА Новости сообщили, что в поселке в четверг перед приездом главы Бурятии Алексея Цыденова прорвало дамбу. В четверг он совершал облет на вертолете подтопленных территорий.
"За прошедшие сутки, по предварительным данным, произошло подтопление 39 придворовых территорий. В селе Джида развернут пункт временного размещения граждан, в котором на данный момент размещено 19 человек, из которых 11 детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что сейчас в селе проводятся работы по созданию канала вдоль железной дороги, отсыпается насыпь. В превентивных целях запланировано углубление вновь образованного русла реки для предотвращения распространения воды на территории жилых домов.
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В локализации подтопления задействованы 16 единиц техники. Дополнительно направлены силы Бурятской поисково-спасательной службы в количестве 17 человек, 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Закаменский и Джидинский районы Бурятии оказались в зоне подтопления. От инфраструктуры водой оказались отрезаны населенные пункты Тохой и Укырчелон, введено ограничение движения на трех участках местных автодорог. Смыт один мост – его начнут восстанавливать, когда сойдет вода. По словам главы республики, в Закаменском районе ситуация стабилизировалась - вода ушла, особого ущерба нет, требуется восстановление дорог и мостов.
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