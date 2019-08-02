В воскресенье разыграют московский кубок по футболу фестиваля Rap Koktebel

Московский кубок передаст эстафету пляжному футбольному турниру, который пройдет 27 и 28 августа во время проведения Rap Koktebel – первого в Крыму фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки. Свое участие в нем уже подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц. Инициатором фестиваля в Коктебеле выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.