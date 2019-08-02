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РИА Новости

В воскресенье разыграют московский кубок по футболу фестиваля Rap Koktebel

Вчера, 10:32
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© РИА Новости / Александр Вильф Игрок сборной России во время матча в рамках учебно-тренировочного сбора
Игрок сборной России во время матча в рамках учебно-тренировочного сбора
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 2 авг ­– РИА Новости. Московский кубок по дворовому футболу фестиваля Rap Koktebel будет разыгран в воскресенье, 4 августа, на площадке по адресу: Мясницкая, д. 21, стр. 8. Турнир формате 5х5 проводит Международное молодежное движение #GOSPORT в партнерстве с организатором фестиваля медиагруппой "Красный квадрат". Заявки на участие команд и отдельных игроков принимаются по адресу https://vk.com/gosport.
Московский кубок передаст эстафету пляжному футбольному турниру, который пройдет 27 и 28 августа во время проведения Rap Koktebel – первого в Крыму фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки. Свое участие в нем уже подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц. Инициатором фестиваля в Коктебеле выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Вид на курортный поселок Коктебель
31 июля, 15:50
Началась аккредитация СМИ на фестиваль Rap Koktebel
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Rap KoktebelДмитрий КиселевКрымОбщество
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