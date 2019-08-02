Хабаровская "пенсионерка-потрошительница" предстанет перед судом

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Восьмидесятилетняя женщина, обвиняемая в убийстве трех человек, в том числе ребенка, предстанет перед судом в Хабаровском крае, сообщает следственный комитет РФ в пятницу.

В конце января в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) были обнаружены останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю женщину, которая сдавала ему комнату. Тогда ряд СМИ публиковал информацию, что женщина была каннибалом, а при задержании "раскидала пятерых полицейских", однако СК эту информацию опровергал. Впоследствии следователи выявили ее причастность еще к двум убийствам: от ее рук погибли соседский ребенок и сожительница обвиняемой.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, расследование уголовного дела завершено, 80-летняя женщина обвиняется в "убийстве" и "надругательстве над телами умерших".

"В декабре 2005 года обвиняемая убила 8-летнюю девочку, которая проживала с ней в одном доме. В марте 2013 года обвиняемая убила 77-летнюю знакомую женщину, которая временно проживала в ее квартире. Долгое время данные преступления оставались нераскрытыми", - отмечается в сообщении.