Будущее Центрального транспортного узла – 850 млн пассажиров ежегодно

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Реализация программы развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла до 2024 года позволит увеличить пассажиропоток в пригородном сообщении почти на 100 миллионов пассажиров – до 850 миллионов человек в год, сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области в Минтрансе России на этой неделе.

Он отметил, что целью программы является создание комфортной и "бесшовной" городской среды, которая позволит повысить мобильность жителей московского региона и интегрировать новые средства передвижения и маршруты в уже существующую транспортную систему.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – крупнейший в России перевозчик пассажиров на пригородных направлениях – сообщала, что в первом полугодии 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 285 миллионов человек. Пик перевозок на всех направлениях был зафиксирован в апреле. Больше всего пассажиров перевезли электрички на Ярославском, Казанском и Горьковском направлениях. Самый значительный рост – почти 7% по сравнению с прошлым годом – отмечен у Павелецкого направления.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, в ходе заседания координационного совета были обсуждены проекты развития пригородного железнодорожного сообщения в Центральном транспортном узле, в том числе диаметральные городские маршруты и их интеграция с остановочными пунктами Московского центрального кольца (МЦК).

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на совещании, отметил, что в последние годы количество пассажиров, которые передвигаются в поездах пригородного сообщения, увеличилось на 70% - их число достигло двух миллионов человек в сутки. Планируется, что запуск Московских центральных диаметров (МЦД) – нового наземного метро – даст увеличение пассажиропотока.

Как сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, на радиальных направлениях планируется построить дополнительные главные пути, реконструировать инженерную инфраструктуру, отремонтировать платформы, установить турникеты, пандусы, лифты для инвалидов, системы освещения и напольной навигации.

ЦППК является оператором первых двух линий МЦД: от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Как сообщали представители РЖД, начать работу эти линии могут уже в ноябре текущего года.

В дальнейшем планируется открыть еще три диаметра: от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкино до Домодедово, говорится в сообщении на сайте московского Стройкомплекса.

Ввод в эксплуатацию МЦД позволит жителям области значительно сократить время в пути до столицы и обратно, отметил на заседании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ЕЩЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ В ПУТИ

"Для Московской области главный результат – это количество построенных и строящихся путепроводов, учитывая то, что общественный и пригородный транспорт развивается. Была реализована большая федеральная программа, которая позволила нам разгрузить такие города, как Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Химки", - заявил Андрей Воробьев на заседании координационного совета.

Так, в 2019 году планируется завершить работы по строительству четвертого главного пути на участке "Карачарово – Железнодорожная", уже запущен четвертый главный путь на участке "Москва – Одинцово", завершаются работы на Ярославском направлении, планируется ликвидация одноуровневых железнодорожных переездов. На стадии проектирования находятся 15 путепроводов, пять из них планируется построить в рамках реализации проекта МЦД.

Кроме того, в ходе совещания был обсужден вопрос ликвидации или "расшивки" так называемых "узких мест" ЦКАД, снижающих пропускную способность транспортных потоков.

Кроме того, власти рассчитывают обеспечить совмещённое движение поездов МЦД в общем графике с другими пригородными поездами и минимальным интервалом попутного следования 5-6 минут в часы пик.

Вместе с тем ведутся работы по развитию пассажирской инфраструктуры на остановочных пунктах Баковка, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Опалиха, Волоколамская, Пенягино, Щукинская и Курьяново, Остафьево и Славянский бульвар. В мае текущего года открылся новый остановочный пункт "Инновационный Центр" на Белорусском направлении.

"ПТИЦЫ" ДЛЯ НОВЫХ МАРШРУТОВ

В начале июля пресс-служба "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем, сообщила, что ОАО "Тверской вагоностроительный завод" компании завершил поставки 24 шестивагонных электропоездов "Иволга" для МЦД в рамках первого контракта с ЦППК, подписанного в марте прошлого года.

"Все 24 шестивагонных состава "Иволги", предусмотренные контрактом, переданы АО "Центральная ППК" для эксплуатации на первых маршрутах МЦД. В настоящее время Тверской вагоностроительный завод работает над выполнением второго контракта с АО "Центральная ППК", заключенного в октябре 2018 года, на поставку 15 семивагонных электропоездов", - говорится в сообщении ТМХ. Поставки запланированы на третий квартал этого года. Всего по первым двум МЦД - "Лобня-Одинцово" и "Подольск-Нахабино" - проедут 39 поездов "Иволга".

КОМФОРТ, ИННОВАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Для использования на маршрутах первой очереди МЦД поезд "Иволга" был модернизирован. Новая модификация электропоезда создана на базовой платформе состава, которая эксплуатируется с весны 2017 года на различных направлениях Московской железной дороги.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ТМХ, у новой версии "Иволги" изменена расстановка пассажирских кресел: теперь они расположены по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга. Во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов. В туалетных модулях появились сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла, а также электросушилки для рук и пеленальные столики. Поручни в салонах имеют зоны теплого покрытия, в каждом вагоне — 16 USB-разъемов для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, пассажиры смогут комфортно переходить из вагона в вагон – в поезде нет тамбуров. В межвагонных переходах установлены дополнительные поручни, в вагонах – подвесные поручни для комфортного проезда пассажиров стоя. Входы в головные вагоны поездов оборудованы специальными подъемниками для маломобильных пассажиров, в вагонах есть места для крепления инвалидных колясок, туалеты оборудованы с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, а информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Новые поезда оснащены точками доступа Wi-Fi, системами видеонаблюдения и контроля бдительности машиниста. В вагонах и в кабине машиниста установлены системы климат-контроля. Дополнительно в вагонах установят системы обеззараживания воздуха, крючки для одежды, полки для небольших сумок, а также информационные табло, которые будут показывать новости, прогноз погоды и маршрут следования.

Ранее ЦППК сообщала, что в первом полугодии 2019 года запустила поезда для МЦД "Иволга" на участке "Подольск-Царицыно", сделала доступной оплату с помощью Samsung Pay в мобильном приложении. Кроме того, компания назначала дополнительные электропоезда и вводила в маршруты дополнительные остановки в праздники и во время проведения масштабных фестивалей.

КАК В ЕВРОПЕ

Поезда "Иволга" нужно сравнивать с европейскими поездами, так как на российском рынке ничего подобного сейчас нет, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Иволга" по ряду параметров обходит европейские электрички. Это не только комфортные поезда, но еще и инновационные, и безопасные за счет того, что все поезда оснащены системами видеонаблюдения, это позволит контролировать безопасность, - прокомментировал Зотов РИА Новости.- Двери в новых модификациях "Иволги" расширены, а, значит, пассажиры смогут входить и выходить достаточно быстро, что сокращает время остановки поезда на станции и делает перевозку более эффективной".

По мнению эксперта, когда "Иволги" будут курсировать по МЦД, пассажирам будет проще дождаться следующего поезда, так как "Иволги" будут приходить с небольшими интервалами.

"Главные плюсы появления МЦД - это отсутствие интервала технического перерыва. Сейчас примерно с 10:30 до 13:30 движения пригородных поездов нет. Если пассажир опоздал на поезд и попал в этот интервал, он просто не может уехать. А когда запустят МЦД, сможет уехать в любое время. Интервалы будут это позволять. Сейчас на некоторых направлениях интервалы составляют свыше 20 минут, практически в четыре раза сокращается интервал и будет в четыре раза больше поездов, чем сейчас", - прокомментировал Зотов.

Кроме того, эксперт спрогнозировал, что благодаря МЦД-2 частично будет облегчено автомобильное движение от Нахабино до Красногорска, которое традиционно считается загруженным.

"Большинство людей будут отказываться от личного транспорта, если они смогут добираться по железной дороге быстро и в комфортных условиях, что обеспечит приток новых пассажиров, которые никогда не пользовались пригородным сообщением. Это будет эффективным экономическим решением", - резюмировал эксперт.

В свою очередь доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Мария Роженко отметила в беседе с РИА Новости, что в большом городе высокие требования, которые предъявляют к общественному транспорту.

"Общественный транспорт должен быть современным, внешне привлекательным, удобным, с продуманным расписанием, с небольшими интервалами. Так вот проект МЦД – именно об этом. О том, что рельсовая инфраструктура должна в городе использоваться более интенсивно. Хороший подвижной состав, тактовое движение, интеграция тарифного меню. И конечно, рассматривать отдельно Москву и Московскую область не стоит, ведь транспортная система агломерации должна быть интегрирована, работать как единый механизм", - отметила эксперт.

По словам Роженко, примером хорошего развития рельсового городского транспорта до сих пор является Германия, несмотря на кризис немецких железных дорог Deutsche Bahn.