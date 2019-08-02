Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T12:22Z
https://ria.ru/20190802/1557101077.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Предприниматель в Геленджике осужден условно за ДТП на автоэкскурсии

Вчера, 11:31
239
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предприниматель в Геленджике признан виновным в организации небезопасных автоэкскурсий и смерти водителя во время одной из них, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в августе 2018 года два жителя Геленджика организовали экскурсионный бизнес. На автомобиле "ГАЗ", который принадлежал 57-летнему индивидуальному предпринимателю, 32-летний водитель возил экскурсии. Маршрут был согласован заранее. Во время одной из поездок на участке горной местности в окрестностях села Возрождение автомобиль опрокинулся в овраг. В салоне в этот момент находились шесть пассажиров, включая двух малолетних детей. В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью, а водитель через два дня скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Дудину. Он признан виновным в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителю и индивидуальному предпринимателю было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.
Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с него взысканы денежные средства в пользу двух потерпевших в счет компенсации морального вреда в сумме 600 тысяч рублей.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
ГеленджикРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Машина полиции США
Американец в костюме Коржика из "Улицы Сезам" украл в магазине печенье
РИА
Новости
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
Одного из пострадавших в ДТП с автобусом отправили в Ставрополь
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На место ДТП с автобусом в Ставропольском крае выехали волгоградские медики
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи начали восстановление обрушившейся после паводка дороги
Лента
новостей
Хабаровская "пенсионерка-потрошительница" предстанет перед судом
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
Ространснадзор проверит перевозчика, чей автобус попал в ДТП на Ставрополье
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Площадь возгорания в цехе во Владикавказе составила 1,5 тысячи "квадратов"
ДТП с участием автобуса в Уфе
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Следующая встреча астанинского формата по Сирии пройдет в октябре
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
В МЧС предупредили о возможном подтоплении хабаровских сел
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Мутко поручил помочь выпускникам Тулуна, чьи школы пострадали от паводка
Напавший на полицейских житель Сургута был фигурантом ряда уголовных дел
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
В Иркутской области 42 населенных пункта остаются подтопленными
Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Оппозиция присоединилась к перемирию в Сирии, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния