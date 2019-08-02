Предприниматель в Геленджике осужден условно за ДТП на автоэкскурсии

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предприниматель в Геленджике признан виновным в организации небезопасных автоэкскурсий и смерти водителя во время одной из них, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в августе 2018 года два жителя Геленджика организовали экскурсионный бизнес. На автомобиле "ГАЗ", который принадлежал 57-летнему индивидуальному предпринимателю, 32-летний водитель возил экскурсии. Маршрут был согласован заранее. Во время одной из поездок на участке горной местности в окрестностях села Возрождение автомобиль опрокинулся в овраг. В салоне в этот момент находились шесть пассажиров, включая двух малолетних детей. В результате водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью, а водитель через два дня скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Дудину. Он признан виновным в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителю и индивидуальному предпринимателю было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы.