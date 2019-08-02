Москвичи смогут подать заявки на конкурс "Лидер климатического развития"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичи смогут с 5 августа подать заявки на участие в конкурсе лучших идей в сфере климатических и экологических инициатив "Лидер климатического развития", рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы объявляет конкурс лучших практических решений в сфере климатических и экологических инициатив. Основной целью конкурса является отбор и популяризация лучших идей, проектов и практик в области экологии, устойчивого развития городов, создания дружественной городской среды и развития технологий для умных городов", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что конкурс проводится по следующим номинациям: "экология и бизнес: экологические проекты компаний в России", "экология и общество: ответственное потребление", "экология и информация: экологическое просвещение и информирование", "экология и инновации: технологии, меняющие мир", "экология и город: экологические проекты в сфере территориального развития" и "экология и дети: проекты детей в области экологии".

Проекты для участия в конкурсе могут подавать как компании и корпорации, так и общественные организации, учебные заведения и частные лица. Главным критерием отбора станет эффективность и полезность реализованных проектов для горожан, говорится в релизе.

Отмечается, что церемония награждения состоится 4 сентября в парке "Зарядье".

"В рамках Климатического форума в этом году мы традиционно наградим победителей конкурса "Лидер климатического развития", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Антона Кульбачевского.