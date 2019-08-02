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РИА Новости

Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Костаки, которых в пятницу доставили в Хабаровск из бухты Средняя в Приморье, ожидают погрузки под навесами в ваннах со льдом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап выпуска в четверг начался только вечером - весь день температура воздуха превышала 30 градусов, жара начала спадать после 18.00. В итоге машины с тремя косатками отправились из бухты Средняя в Приморье в сторону Хабаровского края только в 23.00 (16.00 мск) 1 августа.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
1 августа, 16:37
Ученые заявили, что выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки объединились
В Хабаровск колонна с животными прибыла днем в пятницу, здесь их перегрузят на речное судно и отправят по Амуру.
"Сейчас косатки находятся в порту в Хабаровске. Здесь жарко, жарче, чем в предыдущие этапы выпуска косаток. Но у нас есть все необходимое, чтобы их дискомфорт был минимальным. Контейнеры расположили в тени под навесом. За ними наблюдают тренеры и ветеринары, поддерживают необходимую температуру воды с помощью льда. Животные ведут себя тихо и не переговариваются", - сказал Смородов.
Он отметил, что дорогу до Хабаровска животные перенесли хорошо. Периодически в ванны им также подкладывали лед. Колонна прибыла в Хабаровск немного раньше намеченного срока, у животных есть время отдохнуть перед погрузкой. Судно отправляется от причала в ночь.
Ранее представитель команды Greenpeace, которая сопровождает фуры с косатками из "китовой тюрьмы" до Хабаровска, сообщила, что не нашла видимых нарушений при перевозке животных.
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
30 июля, 06:10
Экологи опасаются за судьбу самой маленькой косатки из "китовой тюрьмы"
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. -0-
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
4 июля, 18:45
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением ученых полгода
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РоссияХабаровский крайОбщество
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