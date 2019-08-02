В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи выписали трех из десяти моряков, госпитализированных неделю назад в астраханскую больницу с подозрением на вирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель больницы.

В понедельник вечером экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Госпитализированы были десять человек. Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция.