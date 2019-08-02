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РИА Новости

В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна

Вчера, 09:55
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи выписали трех из десяти моряков, госпитализированных неделю назад в астраханскую больницу с подозрением на вирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель больницы.
В понедельник вечером экипаж судна "Тина" под флагом Ирана, стоящего в центральном грузовом порту в Астрахани, обратился в больницу из-за плохого самочувствия. Госпитализированы были десять человек. Роспотребнадзор сообщил, что у моряков острая кишечная инфекция.
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"На сегодняшний день три человека выписаны. У остальных семи подтвердилась кишечно-вирусная инфекция, они еще находятся на лечении", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что состояние у них стабильное, температура у всех нормальная, у некоторых наблюдается положительная динамика.
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АстраханьИранОбщество
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