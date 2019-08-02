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РИА Новости

Медведев поручил изучить создание дока на рыбном заводе на Курилах

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах, он поручил изучить этот вопрос.
"Это, конечно, выгодно будет. Хорошо, давайте посмотрим. Поручение дано (региональным властям), так что работайте с губернатором", - отметил Медведев.
Он также поручил вице-премьеру Юрию Трутневу изучить данную тему.
Предприятие находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Завод является поселкообразуюшим для села Китовое. Введен в эксплуатацию в 2001 году. На территории предприятия построен глубоководный причал, позволяющий обрабатывать суда водоизмещением до 7 тысяч тонн. На предприятии трудятся 338 человек.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Глава российского правительства осмотрел рыболовные суда, причал приема и отгрузки. А также посетил икорный цех.
Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" производит 500 тонн готовой продукции. Завод оснащен импортным оборудованием. Холодильные мощности комплекса составляют 3560 тонн единовременного хранения.
Основными видами рыб являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар и сельдь иваси. Завод специализируется на изготовлении мороженой продукции всех видов разделки.
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Дмитрий МедведевКурильские островаЭкономика
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