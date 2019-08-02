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РИА Новости

Замначальника ж/д станции Владивосток арестовали по делу о взятке

Вчера, 08:28
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ВЛАДИВОСТОК , 2 авг - РИА Новости. Суд арестовал замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который проходит по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.
Ранее управление сообщало, что начальника железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток. По данным следствия, они получили от представителей коммерческих организаций взятку за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.
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"Замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций поместили под стражу, мера пресечения в отношении начальника железнодорожной станции Владивосток избирается сегодня", - сказал собеседник.
В июне обыски проходили в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Позже сообщалось, что следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток.
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Следственный комитет РФВладивостокПроисшествия
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