Замначальника ж/д станции Владивосток арестовали по делу о взятке

ВЛАДИВОСТОК , 2 авг - РИА Новости. Суд арестовал замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который проходит по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

Ранее управление сообщало, что начальника железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток. По данным следствия, они получили от представителей коммерческих организаций взятку за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.

"Замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций поместили под стражу, мера пресечения в отношении начальника железнодорожной станции Владивосток избирается сегодня", - сказал собеседник.