Автомобили с косатками из "китовой тюрьмы" прибыли в Хабаровский край

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Колонна автомобилей, перевозящих трех косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море, прибыла в Хабаровский край, где ее встретили и сопровождают экипажи дорожной инспекции региона, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД Хабаровского края.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап выпуска в четверг начался только вечером - весь день температура воздуха превышала 30 градусов, жара начала спадать после 18.00. В итоге машины с тремя косатками отправились из бухты Средняя в Приморье в сторону Хабаровского края только в 23.00 (16.00 мск) 1 августа.

"Колонна машин прибыла в Хабаровский край и движется в Хабаровск. На границе регионов экипажи ГИБДД Приморья передали сопровождение хабаровским коллегам. Фуры шли без остановок, машины сопровождения принимали их на ходу", - рассказал собеседник.

Он отметил, что машины ГИБДД будут сопровождать колонну до порта, где косаток перегрузят на речное судно.

Ранее сообщалось, что за фурами также следует команда Greenpeace. Из-за жары судно c косатками из "китовой тюрьмы", которое поплывет по Амуру к месту выпуска животных на волю, снабдят тремя тоннами льда. По прогнозам температура воздуха в Хабаровске в предстоящие несколько дней составит от 25 до 30 градусов.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.