Ил-76 начали вылеты для тушения лесных пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 авг – РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76 начали вылеты для тушения очагов лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва, всего запланировано не менее 20 вылетов, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Самолеты Ил-76 после ночного перерыва вновь начали вылеты из аэропорта Красноярска для тушения пожаров. На данный момент восемь самолетов провели сброс, девятый и десятый находятся в воздухе. Всего запланировано не менее 20 вылетов", - сказал он.

Каждый самолет заправлен 42 тоннами воды. Сбросы проводятся на расстоянии более 500 километров от областного центра.