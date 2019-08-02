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РИА Новости

Ил-76 начали вылеты для тушения лесных пожаров в Красноярском крае

Вчера, 06:50
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76. Архивное фото
Самолет Ил-76. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 авг – РИА Новости. Военно-транспортные Ил-76 начали вылеты для тушения очагов лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва, всего запланировано не менее 20 вылетов, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
"Самолеты Ил-76 после ночного перерыва вновь начали вылеты из аэропорта Красноярска для тушения пожаров. На данный момент восемь самолетов провели сброс, девятый и десятый находятся в воздухе. Всего запланировано не менее 20 вылетов", - сказал он.
Каждый самолет заправлен 42 тоннами воды. Сбросы проводятся на расстоянии более 500 километров от областного центра.
В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов. По данным Авиалесоохраны на 0.00 мск 2 августа, в Красноярском крае действует 69 пожаров на площади 26 тысяч 459 гектаров. В регионе введен режим ЧС из-за пожаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий БулгаковИл-76Министерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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