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РИА Новости

Медведев призвал следить за использованием средств при сдаче объектов в ДФО

Вчера, 04:18
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Планы по социальному развитию Дальнего Востока реализованы на 98 процентов, важно следить за качеством и грамотным использованием средств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В целом, планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке реализуются приемлемо. По итогам прошлого года, если говорить о кассовом исполнении, то это почти 98 процентов", - заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического развития на Дальнем Востоке.
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
1 августа, 08:08
Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье"
"Использовано из 23,7 миллиарда рублей 23,2 миллиарда", - добавил он.
По словам Медведева, "в этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 миллиардов рублей".
"Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств. Эти деньги, вне всякого сомнения, должны работать и не простаивать", - подчеркнул премьер.
Медведев также призвал не отставать от существующих графиков по сдаче социально значимых объектов и при этом не забывать о качестве работ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
1 августа, 10:06
Медведев пообещал проработать вопрос режима свободного порта для Читы
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Дмитрий МедведевДальневосточный ФОРоссияЭкономика
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