В Елабуге открывается всероссийская Спасская ярмарка

КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Всероссийская Спасская ярмарка, которая ежегодно собирает несколько сотен мастеров декоративно-прикладного искусства и лучших звонарей со всей России и из-за рубежа, открывается в Елабуге в пятницу.

В 2018 году участниками Спасской ярмарки стали более 860 мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел из 176 городов и поселений Российской Федерации, а также из Эстонии, Белоруссии, Украины, Индии, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана. Ярмарку посетили 217 тысяч человек.

"Двенадцатая всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге 2-4 августа. По традиции на ярмарке будут представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел, изделий декоративно-прикладного творчества: ювелирные украшения, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, художественная обработка кожи и многое другое", - сообщают организаторы.

Также в программе ярмарки концертная программа в режиме нон-стоп с участием народных коллективов России (в том числе Республики Татарстан), театрализованные и цирковые представления, выступления канатоходцев, национальные народные игры и конкурсы. Желающие приобщиться к ремеслу смогут посетить "Мастеровой двор", где будут организованы мастер-классы от 40 ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и народных ремёсел, и изготовить сувениры своими руками.

Традиционно в рамках Спасской ярмарки пройдет фестиваль колокольного звона с участием мастеров колокольного искусства и духовной музыки из разных городов России. Его цель – возродить школу колокольного искусства, показать красоту звучания народных инструментов. Для участия в фестивале нет ограничений по возрасту.

Кроме того, на ярмарке будет широко представлена продукция предприятий сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления, будут работать многочисленные детские и спортивные площадки, аттракционы, сельские подворья, рестораны и кафе.