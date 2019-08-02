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РИА Новости
Республика Татарстан

В Елабуге открывается всероссийская Спасская ярмарка

Вчера, 01:20
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КАЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Всероссийская Спасская ярмарка, которая ежегодно собирает несколько сотен мастеров декоративно-прикладного искусства и лучших звонарей со всей России и из-за рубежа, открывается в Елабуге в пятницу.
В 2018 году участниками Спасской ярмарки стали более 860 мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел из 176 городов и поселений Российской Федерации, а также из Эстонии, Белоруссии, Украины, Индии, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана. Ярмарку посетили 217 тысяч человек.
"Двенадцатая всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге 2-4 августа. По традиции на ярмарке будут представлены изделия народных художественных промыслов и ремесел, изделий декоративно-прикладного творчества: ювелирные украшения, национальные костюмы, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, художественная обработка кожи и многое другое", - сообщают организаторы.
Также в программе ярмарки концертная программа в режиме нон-стоп с участием народных коллективов России (в том числе Республики Татарстан), театрализованные и цирковые представления, выступления канатоходцев, национальные народные игры и конкурсы. Желающие приобщиться к ремеслу смогут посетить "Мастеровой двор", где будут организованы мастер-классы от 40 ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и народных ремёсел, и изготовить сувениры своими руками.
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Традиционно в рамках Спасской ярмарки пройдет фестиваль колокольного звона с участием мастеров колокольного искусства и духовной музыки из разных городов России. Его цель – возродить школу колокольного искусства, показать красоту звучания народных инструментов. Для участия в фестивале нет ограничений по возрасту.
Кроме того, на ярмарке будет широко представлена продукция предприятий сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления, будут работать многочисленные детские и спортивные площадки, аттракционы, сельские подворья, рестораны и кафе.
История Спасской ярмарки берет начало в XIX веке. К 1846 году в Елабуге были построены каменные торговые ряды для удобства торговли на ежегодной ярмарке. Из архивных данных известно, что купцы приезжали почти из 90 городов Российской империи. Уже в 1873 году на Спасской ярмарке в Елабуге товаров было представлено на сумму более 120 тысяч рублей. В 1917 году ярмарка была закрыта, но уже в 1922 году возобновила работу и просуществовала до Великой Отечественной войны. В 2008 году по инициативе Елабужского государственного музея-заповедника была воссоздана традиция проведения ярмарки. Сегодня всероссийская Спасская ярмарка – крупнейшее мероприятие событийного туризма в регионе.
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Республика ТатарстанЕлабугаТатарстан
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