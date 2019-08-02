В ГУМе открылась интерактивная выставка, посвященная Крымскому мосту

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Интерактивная выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в московском ГУМе, она включает архивные документы и фотографии, а также зону виртуальной реальности, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа. Она разделена на восемь тематических зон, где можно увидеть Крымский мост с высоты башенного крана, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу, ознакомиться со всеми этапами и технологиями стройки века", - говорится в сообщении.

На выставке представлены архивные рисунки, документы, чертежи и фотографии, которые рассказывают о попытках соединить берега пролива, начиная с 1068 года, когда князь Глеб впервые подсчитал расстояние от Тмутаракани (Тамани) до Корчева (Керчи).

"В зоне виртуальной реальности установлена монтажная корзина с 3D-очками. Она поднимает на высоту птичьего полета, с которой в формате 360 видно самый длинный мост в России и Европе", - говорится в сообщении.

В рамках выставки также работают детская игровая площадка с импровизированным кораблем и фотозона, где можно сделать фотографию на фоне объемного изображения арок Крымского моста, сидя за рулем мотоцикла с коляской.

Экспозиция будет работать до конца лета. Это вторая выставка Крымского моста в ГУМе и пятая по счету в целом.