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РИА Новости

В ГУМе открылась интерактивная выставка, посвященная Крымскому мосту

01:10
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост. Архивное фото
Крымский мост. Архивное фото
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Интерактивная выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в московском ГУМе, она включает архивные документы и фотографии, а также зону виртуальной реальности, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа. Она разделена на восемь тематических зон, где можно увидеть Крымский мост с высоты башенного крана, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу, ознакомиться со всеми этапами и технологиями стройки века", - говорится в сообщении.
На выставке представлены архивные рисунки, документы, чертежи и фотографии, которые рассказывают о попытках соединить берега пролива, начиная с 1068 года, когда князь Глеб впервые подсчитал расстояние от Тмутаракани (Тамани) до Корчева (Керчи).
"В зоне виртуальной реальности установлена монтажная корзина с 3D-очками. Она поднимает на высоту птичьего полета, с которой в формате 360 видно самый длинный мост в России и Европе", - говорится в сообщении.
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В рамках выставки также работают детская игровая площадка с импровизированным кораблем и фотозона, где можно сделать фотографию на фоне объемного изображения арок Крымского моста, сидя за рулем мотоцикла с коляской.
Экспозиция будет работать до конца лета. Это вторая выставка Крымского моста в ГУМе и пятая по счету в целом.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостМоскваКрымРоссияОбщество
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