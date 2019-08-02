Актрису из "Игры престолов" оскорбили в магазине в Лондоне

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Актриса Лаура Прадельска, сыгравшая эпизодическую роль в сериале "Игра престолов", рассказала в твиттере, что ее оскорбили в одном из магазинов в Лондоне.

"Сегодня я стала свидетелем ужасного поведения в сетевом магазине. Четыре женщины влезли в очередь передо мной. Покупательница, которая стояла позади меня, вежливо сказала им, что так нельзя себя вести. В этот момент посетительницы начали орать на нее. Я вступилась, чтобы всех успокоить. Однако на меня напали с мерзкими оскорблениями. Я надеюсь, что магазин примет меры и будет выгонять таких людей", — написала Лаура Прадельска.

Представители компании извинились перед ней в соцсети и сказали, что разберутся с инцидентом.