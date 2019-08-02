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РИА Новости
Культура

Актрису из "Игры престолов" оскорбили в магазине в Лондоне

Вчера, 06:35
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© AFP 2019 / Anthony HarveyНемецкая актриса Лаура Прадельска
Немецкая актриса Лаура Прадельска
© AFP 2019 / Anthony Harvey
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Актриса Лаура Прадельска, сыгравшая эпизодическую роль в сериале "Игра престолов", рассказала в твиттере, что ее оскорбили в одном из магазинов в Лондоне.
© Фото : HBOПерсонаж Куэйта в сериале "Игра престолов"
Персонаж Куэйта в сериале Игра престолов
© Фото : HBO
Персонаж Куэйта в сериале "Игра престолов"
"Сегодня я стала свидетелем ужасного поведения в сетевом магазине. Четыре женщины влезли в очередь передо мной. Покупательница, которая стояла позади меня, вежливо сказала им, что так нельзя себя вести. В этот момент посетительницы начали орать на нее. Я вступилась, чтобы всех успокоить. Однако на меня напали с мерзкими оскорблениями. Я надеюсь, что магазин примет меры и будет выгонять таких людей", — написала Лаура Прадельска.
Представители компании извинились перед ней в соцсети и сказали, что разберутся с инцидентом.
Актриса сыграла Куэйту, колдунью из земель за Асшаем, во втором сезоне телесериала "Игра престолов".
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