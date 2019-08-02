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РИА Новости
Туризм

В Лондоне местный житель нашел в доме огромную змею

Вчера, 02:20
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© Flickr / KhayaLПитон
Питон
© Flickr / KhayaL
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Житель британского Ислингтона обнаружил в котельной своего дома огромного сетчатого питона, сообщает Daily Mail.
Великобритания не является естественной средой обитания гигантской змеи из Азии. На место происшествия приехали сотрудники Королевского общества защиты животных, которые увезли находку с собой.
Полиция Ислингтона опубликовала объявление о змее в соцсетях.
Стражи правопорядка надеются, что хозяин питона скучает по нему и вскоре заберет питомца домой.
В дикой природе сетчатый питон может вырастать до девяти метров длину.
Это не ядовитая змея, но самая длинная в мире. Питоны обычно охотятся ночью, они душат своих жертв. Их добычей часто становятся обезьяны, грызуны, птицы, рептилии, домашние животные.
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