В Лондоне местный житель нашел в доме огромную змею

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Житель британского Ислингтона обнаружил в котельной своего дома огромного сетчатого питона, Житель британского Ислингтона обнаружил в котельной своего дома огромного сетчатого питона, сообщает Daily Mail.

Великобритания не является естественной средой обитания гигантской змеи из Азии. На место происшествия приехали сотрудники Королевского общества защиты животных, которые увезли находку с собой.

Полиция Ислингтона опубликовала объявление о змее в соцсетях.

Стражи правопорядка надеются, что хозяин питона скучает по нему и вскоре заберет питомца домой.

Is anyone missing a large snake? We have one at Islington Police Station that was found by a rather startled member of the public. He had made himself comfortable on top of their boiler. Found in the N1 area. Please call 101 quoting CAD 198/31JUL19. — Islington Police (@MPSIslington) 31 июля 2019 г.

В дикой природе сетчатый питон может вырастать до девяти метров длину.