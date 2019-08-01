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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

"Хоккайдо Корпорейшн" хочет инвестировать в переработку мусора в Якутии

14:48 01.08.2019 (обновлено: 14:51 21.08.2019)
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Японская "Хоккайдо Корпорейшн" заинтересована в проекте по переработке мусора на территории Якутии, тема обсуждалась на встрече с руководством японской компании и представителем Japan Bank for International Cooperation (JBIC), сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в рамках заключенного меморандума по вопросам обращения с ТКО.

"Мы знаем, что в России принят закон в области обращения с отходами, который ставит своей целью улучшение качества жизни и культуры обращения с мусором. Если в проекте по переработке мусора на территории Якутии будут приняты решения о привлечении инвестиций с японской стороны с применением японских технологий, то это будет первым пилотным проектом, который станет важным для обеих стран", - сказал генеральный директор "Хоккайдо Корпорейшн" Юкио Тэмма.

В свою очередь представитель JBIC Манабу Като сообщил, что между японским банком и российским ВЭБом действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное финансирование проектов в России с акцентом на регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить возможные механизмы сотрудничества в течение двух недель в режиме видео-конференц-связи. Также японская делегация предложила предметно обсудить сотрудничество на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
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Республика Саха (Якутия)Экономика
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