"Хоккайдо Корпорейшн" хочет инвестировать в переработку мусора в Якутии

ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Японская "Хоккайдо Корпорейшн" заинтересована в проекте по переработке мусора на территории Якутии, тема обсуждалась на встрече с руководством японской компании и представителем Japan Bank for International Cooperation (JBIC), сообщает пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики республики.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в рамках заключенного меморандума по вопросам обращения с ТКО.
"Мы знаем, что в России принят закон в области обращения с отходами, который ставит своей целью улучшение качества жизни и культуры обращения с мусором. Если в проекте по переработке мусора на территории Якутии будут приняты решения о привлечении инвестиций с японской стороны с применением японских технологий, то это будет первым пилотным проектом, который станет важным для обеих стран", - сказал генеральный директор "Хоккайдо Корпорейшн" Юкио Тэмма.
В свою очередь представитель JBIC Манабу Като сообщил, что между японским банком и российским ВЭБом действует соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное финансирование проектов в России с акцентом на регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить возможные механизмы сотрудничества в течение двух недель в режиме видео-конференц-связи. Также японская делегация предложила предметно обсудить сотрудничество на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.