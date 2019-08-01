"Хоккайдо Корпорейшн" хочет инвестировать в переработку мусора в Якутии

"Мы знаем, что в России принят закон в области обращения с отходами, который ставит своей целью улучшение качества жизни и культуры обращения с мусором. Если в проекте по переработке мусора на территории Якутии будут приняты решения о привлечении инвестиций с японской стороны с применением японских технологий, то это будет первым пилотным проектом, который станет важным для обеих стран", - сказал генеральный директор "Хоккайдо Корпорейшн" Юкио Тэмма.