Москвичи могут с 1 августа подавать заявки на высадку "семейного" дерева

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москвичи с четверга могут подать заявку на высадку дерева в честь рождения ребенка по программе "Наше дерево" на 2020 год, рассказал РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Подать заявку на высадку деревьев в осенний период 2019 года можно было до 31 июля, а с 1 августа начали приниматься заявки на высадку "семейного" дерева в 2020 году", - сказал Кульбачевский.

Он напомнил, что с 15 апреля у москвичей появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка в семье в рамках проекта "Наше дерево".