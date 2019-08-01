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РИА Новости

Москвичи могут с 1 августа подавать заявки на высадку "семейного" дерева

1 августа, 18:09
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаВысадка деревьев
Высадка деревьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москвичи с четверга могут подать заявку на высадку дерева в честь рождения ребенка по программе "Наше дерево" на 2020 год, рассказал РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Подать заявку на высадку деревьев в осенний период 2019 года можно было до 31 июля, а с 1 августа начали приниматься заявки на высадку "семейного" дерева в 2020 году", - сказал Кульбачевский.
Он напомнил, что с 15 апреля у москвичей появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка в семье в рамках проекта "Наше дерево".
"По состоянию на конец июля родителями детей было подано около 2 300 заявок на высадку деревьев на осень этого года", - сказал Кульбачевский.
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