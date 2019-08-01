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РИА Новости

Медведев проведет совещание и посетит ряд объектов в Сахалинской области

Вчера, 21:47
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Сахалинской области проведет совещание по социально-экономическому развитию центров Дальнего Востока, а также осмотрит социальные и инфраструктурные объекты, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в четверг из Читы, где провел совещание по развитию Забайкалья. Накануне вечером он встретился с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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"Второго августа в Сахалинской области Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал ранее губернатор Сахалина, динамика валового регионального продукта – 5,9 процента в год, промышленного производства – 6,4 процента.
Добыча нефти за последние два года выросла на 11 процентов, газа – на 8,3 процента, добычи угля – 41,5 процента.
Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. В ее состав входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские острова. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океана.
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На прошлой неделе японская сторона высказала недовольство в связи с возможной поездкой Медведева на Курилы, которая, по заявлению МИД Японии, "несовместима с официальной позицией правительства" в отношении этих островов.
Ранее японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что российский премьер рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, предположительно, острова Итуруп. Позже с аналогичным утверждением выступил и японский политик Мунэо Судзуки. По его утверждению, визит может состояться 1-2 августа.
Медведев посещал остров Кунашир в 2011 году, будучи на посту президента России, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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Дмитрий МедведевСахалинПолитика
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