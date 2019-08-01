Медведев проведет совещание и посетит ряд объектов в Сахалинской области

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Сахалинской области проведет совещание по социально-экономическому развитию центров Дальнего Востока, а также осмотрит социальные и инфраструктурные объекты, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в четверг из Читы, где провел совещание по развитию Забайкалья. Накануне вечером он встретился с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"Второго августа в Сахалинской области Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ранее губернатор Сахалина, динамика валового регионального продукта – 5,9 процента в год, промышленного производства – 6,4 процента.

Добыча нефти за последние два года выросла на 11 процентов, газа – на 8,3 процента, добычи угля – 41,5 процента.

Сахалинская область – единственный регион в России, полностью расположенный на островах. В ее состав входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские острова. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океана.

На прошлой неделе японская сторона высказала недовольство в связи с возможной поездкой Медведева на Курилы, которая, по заявлению МИД Японии, "несовместима с официальной позицией правительства" в отношении этих островов.

Ранее японское агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока, что российский премьер рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, предположительно, острова Итуруп. Позже с аналогичным утверждением выступил и японский политик Мунэо Судзуки. По его утверждению, визит может состояться 1-2 августа.

Медведев посещал остров Кунашир в 2011 году, будучи на посту президента России, а затем в 2012 году, уже став премьер-министром. Кроме этого, в 2015 году он совершил визит на Итуруп. Япония каждый раз заявляла России в связи с этим протест.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.