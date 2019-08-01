Около 800 га земли получат многодетные семьи Подмосковья

В число муниципальных образований вошли семьи из Подольска, Королёва, Звенигорода, Балашихи, Красногорска, Дубны, Ленинского, Орехово-Зуево, Лыткарино и Лобни. Земельные участки площадью от 10 до 15 соток будут выделены многодетным семьям на территории городских округов Раменский, Чехов, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Клин, Воскресенский, Истра, Богородский, Дмитровский и Талдом согласно очереди.

Обязательным условием для получения земли является наличие трех и более несовершеннолетних детей, постоянная регистрация на территории региона от пяти лет, а также отсутствие иных земельных участков в собственности. Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили более 25 тысяч семей.