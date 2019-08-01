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Около 800 га земли получат многодетные семьи Подмосковья

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Московской области планирует передать порядка 800 гектаров земли из собственности региона для предоставления многодетным семьям из 10 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"Десять малоземельных муниципальных образований получат землю для многодетных семей из областной собственности. Общая площадь выделяемых земельных участков составит порядка 800 гектаров", - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В число муниципальных образований вошли семьи из Подольска, Королёва, Звенигорода, Балашихи, Красногорска, Дубны, Ленинского, Орехово-Зуево, Лыткарино и Лобни. Земельные участки площадью от 10 до 15 соток будут выделены многодетным семьям на территории городских округов Раменский, Чехов, Сергиево-Посадский, Волоколамский, Клин, Воскресенский, Истра, Богородский, Дмитровский и Талдом согласно очереди.
Обязательным условием для получения земли является наличие трех и более несовершеннолетних детей, постоянная регистрация на территории региона от пяти лет, а также отсутствие иных земельных участков в собственности. Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили более 25 тысяч семей.
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