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РИА Новости

В ГД внесли проект о порядке вывода объектов электроэнергетики на ремонт

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт, говорится в сообщении на сайте кабмина.
В конце июля правительство одобрило соответствующие поправки в закон "Об электроэнергетике". В тексте проекта, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что предложенный механизм вывода будет распространяться среди прочего и на АЭС. Планируется, что предложенные поправки вступят в силу через 180 дней после опубликования закона и с этой даты будет прекращено действие всех выданных раньше согласований на вывод, отмечается в проекте.
Как поясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, собственникам станций предлагается согласовывать их вывод (полный или частичный) с "Системным оператором" и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей. Также "Системный оператор" может провести конкурс по выбору генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации).
Регулятор энергорынков - "Совет рынка" - считает экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции, говорится в проекте закона.
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Окончательное решение о замещающих мерах принимает Минэнерго "исходя из минимизации совокупных расходов" потребителей, поясняли в министерстве. Там уточняли, что если в качестве замены ведется строительство электросетей, то это оплачивает собственник выводимой генерации, а если решили строить новые мощности, то это финансирует инвестор, победивший в конкурсе. На время, пока строятся сети или новая генерация, выводимые мощности оплачиваются по тарифу, говорится в тексте проекта.
В министерстве отмечали, что "компенсация расходов, связанных с текущей эксплуатацией выводимого объекта, а также на проведение замещающих мероприятий осуществляется через оптовый рынок в рамках платы за мощность".
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