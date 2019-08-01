В ГД внесли проект о порядке вывода объектов электроэнергетики на ремонт

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В конце июля правительство одобрило соответствующие поправки в закон "Об электроэнергетике". В тексте проекта, с которым ознакомилось РИА Новости, говорится, что предложенный механизм вывода будет распространяться среди прочего и на АЭС. Планируется, что предложенные поправки вступят в силу через 180 дней после опубликования закона и с этой даты будет прекращено действие всех выданных раньше согласований на вывод, отмечается в проекте.

Как поясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, собственникам станций предлагается согласовывать их вывод (полный или частичный) с "Системным оператором" и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей. Также "Системный оператор" может провести конкурс по выбору генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации).

Регулятор энергорынков - "Совет рынка" - считает экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции, говорится в проекте закона.

Окончательное решение о замещающих мерах принимает Минэнерго "исходя из минимизации совокупных расходов" потребителей, поясняли в министерстве. Там уточняли, что если в качестве замены ведется строительство электросетей, то это оплачивает собственник выводимой генерации, а если решили строить новые мощности, то это финансирует инвестор, победивший в конкурсе. На время, пока строятся сети или новая генерация, выводимые мощности оплачиваются по тарифу, говорится в тексте проекта.