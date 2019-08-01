В Башкирии ликвидировали природный пожар

УФА, 1 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали природный пожар на площади 76 гектаров в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что 31 июля загорелись поля и леса на площади 76 гектаров в Зилаирском районе Башкирии. На ликвидации работали 80 спасателей и 30 единиц техники.
"Пожар на площади 76 гектаров полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС по республике, отметив, что на данный момент в регионе действующих природных пожаров нет.
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