В Башкирии ликвидировали природный пожар

Из ничего дождь не вызовешь. В "Авиалесохране" рассказали, как тушат пожары В России тушение лесных пожаров с помощью искусственных дождей применяется ежегодно. Однако далеко не всегда этот способ работает, рассказал в интервью радио Sputnik замначальника ФБУ "Авиалесохрана" Николай Ковалев.