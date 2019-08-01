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РИА Новости
Война в Сирии

США заявили о сохранении присутствия ИГ* в Идлибе

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГорная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Террористы "Исламского государства"* и других групп сохраняют свое присутствие в сирийской провинции Идлиб, что вызывает беспокойство у США, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Элементы ИГ* еще очень активны к югу от реки Евфрат, где режим (президента САР Башара – ред.) Асада не контролирует (ситуацию), а также в Идлибе, который вызывает большую обеспокоенность с точки зрения терроризма и не только со стороны ИГ*", - заявил Джеффри на брифинге.
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Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "Джебхат ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации.
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