США заявили о сохранении присутствия ИГ* в Идлибе

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Террористы "Исламского государства"* и других групп сохраняют свое присутствие в сирийской провинции Идлиб, что вызывает беспокойство у США, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Элементы ИГ* еще очень активны к югу от реки Евфрат, где режим (президента САР Башара – ред.) Асада не контролирует (ситуацию), а также в Идлибе, который вызывает большую обеспокоенность с точки зрения терроризма и не только со стороны ИГ*", - заявил Джеффри на брифинге.