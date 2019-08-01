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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг – РИА Новости. Венесуэла назвала навязчивым преследованием включение Соединенными Штатами вице-президента Тарека эль-Айссами в список самых разыскиваемых преступников, заявил глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) ранее внесла Тарека эль-Айссами в список десяти самых разыскиваемых преступников. Его разыскивают по подозрению в международной торговле наркотиками. В списке эль-Айссами занимает первую позицию.

"Венесуэла отвергает навязчивое преследование со стороны США демократических институтов Венесуэлы, которое дополняет кампанию по дискредитации достоинства властей, и подтверждает свою полную поддержку партнеру и вице-президенту по экономике Тареку эль-Айссами", - написал министр в Twitter.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:52
МИД выступил против внешнего вмешательства в переговоры по Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ВенесуэлыВенесуэлаСШАВ мире
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