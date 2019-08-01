МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании

Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) ранее внесла Тарека эль-Айссами в список десяти самых разыскиваемых преступников. Его разыскивают по подозрению в международной торговле наркотиками. В списке эль-Айссами занимает первую позицию.

"Венесуэла отвергает навязчивое преследование со стороны США демократических институтов Венесуэлы, которое дополняет кампанию по дискредитации достоинства властей, и подтверждает свою полную поддержку партнеру и вице-президенту по экономике Тареку эль-Айссами", - написал министр в Twitter .

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.