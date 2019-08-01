Власти Венесуэлы считают санкции США против Зарифа незаконными

Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа? Минюст США ввел персональные санкции против главы МИД Ирана Зарифа. Возможны ли после этого новые переговоры и мирный сценарий? Об этом спорят эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов и израильский публицист Авигдор Эскин.