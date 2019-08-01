Власти Венесуэлы считают санкции США против Зарифа незаконными

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг – РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают введение санкций США против министра иностранных дел Ирана, считают их незаконными, следует из заявления главы МИД латиноамериканской страны.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Вчера, 19:42Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа?Минюст США ввел персональные санкции против главы МИД Ирана Зарифа. Возможны ли после этого новые переговоры и мирный сценарий? Об этом спорят эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов и израильский публицист Авигдор Эскин.
"Правительство США думает, что, вводя незаконные санкции против министра иностранных дел Зарифа, смогут заставить его голос замолчать. Они всегда отрицали диалог и дипломатию. Достоинство народа Исламской Республики Иран и свободных народов мира непобедимо", - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее в четверг заявила, что решение США показало, что санкции – единственный инструмент, которым владеет американская дипломатия, США сами загоняют себя в тупик.
МИД Ирана в свою очередь заявил, что санкции не скажутся на работе министра по защите национальных интересов страны.