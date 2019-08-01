Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T20:05Z
https://ria.ru/20190801/1557091163.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155327/34/1553273449_0:236:2897:1866_1036x0_80_0_0_a462fa5a61e5e2a2ac7cbf4c61629ae2.jpg
РИА Новости

Власти Венесуэлы считают санкции США против Зарифа незаконными

Вчера, 20:05
350
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 авг – РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают введение санкций США против министра иностранных дел Ирана, считают их незаконными, следует из заявления главы МИД латиноамериканской страны.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа?
Вчера, 19:42
Тарасов vs Эскин: О чем говорят санкции США против главы МИД Ирана Зарифа?Минюст США ввел персональные санкции против главы МИД Ирана Зарифа. Возможны ли после этого новые переговоры и мирный сценарий? Об этом спорят эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов и израильский публицист Авигдор Эскин.
"Правительство США думает, что, вводя незаконные санкции против министра иностранных дел Зарифа, смогут заставить его голос замолчать. Они всегда отрицали диалог и дипломатию. Достоинство народа Исламской Республики Иран и свободных народов мира непобедимо", - написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее в четверг заявила, что решение США показало, что санкции – единственный инструмент, которым владеет американская дипломатия, США сами загоняют себя в тупик.
МИД Ирана в свою очередь заявил, что санкции не скажутся на работе министра по защите национальных интересов страны.
700110
Обсудить 0
СанкцииМохаммад Джавад ЗарифВенесуэлаИранСШАВ мире
Рекомендуем
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
РИА
Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В Йемене 49 человек погибли при обстреле парада и взрыве автомобиля
Лента
новостей
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс
Франция, Германия и Британия призвали КНДР к полной денуклеаризации
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области возобновили движение по трассе "Сибирь"
Танк Т-72Б3. Архивное фото
В Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
09:07Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
09:04Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет
09:03Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
09:02После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
Лента новостейМолния