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РИА Новости

Полет нормальный: "Роскосмос" рассказал об успехах полугодия

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отчитался президенту России Владимиру Путину об успехах ракетно-космической отрасли в первой половине 2019 года. Среди позитивных итогов - целый ряд успешных запусков, в том числе с космодрома Восточный, вывод на орбиту десятков спутников, подписанные контракты с зарубежными партнерам, а впереди - завершение строительства российского сегмента Международной космической станции. РИА Новости разбиралось в достижениях отечественной космонавтики.

Рекорд за рекордом

К Международной космической станции 31 июля успешно пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-12", который стал самым быстрым космическим кораблем в истории полетов к МКС. Он доставил на орбиту топливо и воду, научное оборудование и комплектующие системы жизнеобеспечения, продукты питания, одежду и медикаменты для членов экипажа.
От старта с Байконура до момента стыковки прошло всего 3 часа 19 минут. Предыдущий рекорд - 3 часа 21 минута - поставил "Прогресс МС-11", прибывший к МКС в апреле. Напомним, что в июле 2018-го "Прогресс МС-09" потратил на дорогу к МКС 3 часа 40 минут. То есть буквально за год время полета сократилось на 10%.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
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"Такая динамика открывает новые возможности для пилотируемой околоземной космонавтики", - объясняют в "Роскосмосе".

Пуски без остановки

Одним из самых заметных запусков полугодия стал старт ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиты в общей сложности 33 аппарата - метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2 и 32 космических аппарата попутной нагрузки из таких стран, как Германия, Франция, США, Израиль, Великобритания, Швеция и Финляндия. Пуск прошел в штатном режиме.
Выведенный на орбиту "Метеор-М" позволит делать снимки облачности, земной поверхности, ледяного и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах и одновременно получать данные о состоянии морей и озонового слоя, что поможет повысить точность метеорологических прогнозов в России.
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Проведено два пилотируемых запуска: старты ракеты-носитель "Союз ФГ", которая в марте отправила к МКС пилотируемый корабль "Союз МС-12", а в июле - "Союз МС-13". Также в 2019 году прошло два пуска ракеты-носителя "Протон-М". В мае одна вывела на целевую орбиту телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", а в середине июля другая - астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", которая будет вести исследования в космосе на протяжении ближайших 6,5 лет. Специалисты ожидают, что обсерватория обнаружит около 100 тысяч скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, сотни тысяч звезды и миллионы сверхмассивных черных дыр. Все эти данные нужны для понимания того, как распределяется материя и энергия во Вселенной.

Коммерческие пуски

Российские ракеты-носители оказались довольно востребованы зарубежными коллегами: спрос на коммерческие запуски продолжает расти, утверждают в "Роскосмосе".
Так, в конце февраля ракета-носитель "Союз-СТ" обеспечила успешный запуск первых космических аппаратов OneWeb с Гвианского космического центра. На орбиту были выведены шесть первых аппаратов компании.
Также в феврале, но уже с Байконура, ракета-носитель "Союз-2" вывела на рабочую орбиту сделанный по заказу Египта спутник Egyptstat-A, предназначенный для съемки земной поверхности в высоком разрешении.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
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В апреле ракета "Союз-СТ" успешно стартовала с Гвианского космического центра и отправила на орбиту четыре европейских телекоммуникационных космических аппарата по заказу люксембургского оператора SES.
В целом из 41 космического пуска, совершенного в мире в первом полугодии 2019 года, семь было произведено на российских ракетах-носителях. "Таким образом, доля полетов российских ракет составила 17% от всех мировых запусков. При этом доля запусков, произведенных с использованием разработанных в России двигателей, оказалась еще выше и достигла 19,5%. Эти двигатели используются не только на ракетах "Союз" и "Протон-М", но и в составе американских Antares", - рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Мягкая сила

Летом дочернее предприятие "Роскосмоса" - компания "Главкосмос" - подписала с Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований контракт на поддержку в отборе, медицинском обследовании и подготовке индийских астронавтов. Незадолго до этого "Главкосмос" также договорился с мексиканской ассоциацией Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace о сотрудничестве и взаимодействии. Соответствующий меморандум был подписан в рамках авиакосмического салона Ле Бурже-2019.
"Учитывая непростую ситуацию, которая складывается с американскими партнерами, расширение сотрудничества с Индией и другими государствами, которые только начинают осваивать космос, - разумный и своевременный шаг", - прокомментировал данное сотрудничество гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
"Работа "Роскосмоса" в этом направлении решает не только научные, экономические, но и внешнеполитические задачи: космос - это наша "мягкая сила", с помощью которой Россия укрепляет свои международные позиции", - добавил он.
По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, в последнее время руководство страны уделяет развитию космической отрасли приоритетное внимание. "Коррупционные дела последних месяцев хоть и ударили по имиджу "Роскосмоса", свое очистительное дело сделали - доверие к руководству космической отрасли со стороны государства восстановлено. Успешные пуски последнего времени должны показать, что Россия сохраняет статус космической сверхдержавы", - сказал он.
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Одновременно отрасль готовится к новым прорывным проектам. Как ожидается, корабль "Союз МС-14" 22 августа отправит на МКС антропоморфного робота Skybot F-850 (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research). Необычный астронавт пробудет на станции около полутора недель. В руководстве "Роскосмоса" уверены, что робота можно будет использовать, чтобы оценить риски космической миссии на Луну - прежде, чем туда отправятся живые космонавты.
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Сергей МарковРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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