Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро рядом с ВДНХ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-служба московского метро предупредила горожан о возможности ограничений входов и выходов вечером четверга на станциях метро, прилегающих к ВДНХ.

В пресс-службе столичной подземки напомнили, что в четверг в 20.00 на ВДНХ состоится концерт, приуроченный к юбилею выставки.

"По требованию полиции на станциях Мосметро, прилегающих к ВДНХ, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", - говорится в сообщении Мосметро в Twitter