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РИА Новости

Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро рядом с ВДНХ

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВДНХ
ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-служба московского метро предупредила горожан о возможности ограничений входов и выходов вечером четверга на станциях метро, прилегающих к ВДНХ.
В пресс-службе столичной подземки напомнили, что в четверг в 20.00 на ВДНХ состоится концерт, приуроченный к юбилею выставки.
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"По требованию полиции на станциях Мосметро, прилегающих к ВДНХ, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", - говорится в сообщении Мосметро в Twitter.
Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, проходят с 1 по 4 августа. Гостей ожидает свыше 50 различных событий, среди которых концерты, театральные постановки, гастрономический фестиваль и мастер-классы.
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