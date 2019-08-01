Выручка Аэрофлота за 6 месяцев 2019 года составила 252 863 млн рублей

МОСКВА, 1 авг - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (далее "Компания", тикер на Московской бирже: AFLT) сегодня публикует финансовую отчетность по итогам 2 квартала и 6 месяцев 2019 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе.

В первом полугодии 2019 года развитие Компании продолжало сопровождаться строгим контролем над расходами. При этом рыночные факторы, в том числе валютный и топливный, оставались значимыми для динамики финансовых результатов при их сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка по итогам 6 месяцев 2019 года составила 252 863 млн руб., что на 15,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей Компании, а также динамикой курсов основных валют (по итогам 6 месяцев 2019 года евро укрепился против рубля на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доллар США – на 10,1%).

В первом полугодии 2019 года пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" увеличился на 8,7%, до 48,8 млрд пассажиро-километров, пассажиропоток вырос на 9,7%, до 17,8 млн пассажиров на фоне расширения сети маршрутов и увеличения частотности по востребованным направлениям.

Активное управление предложением провозных емкостей, а также курсовой эффект определили положительную динамику доходных ставок (+3,7% по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и удельной выручки на кресло-километр (+2,8% по итогам первого полугодия) даже с учётом высокой базы первого полугодия 2018 года, обусловленной повышенным спросом в июне в связи с проведением в России мирового первенства по футболу.

Себестоимость продаж за 6 месяцев 2019 года составила 269 355 млн руб., что на 17,9% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Помимо объективного роста объёмов, на затраты Компании продолжили оказывать влияние макроэкономические факторы.

Наиболее существенное влияние на затраты в первом полугодии 2019 года снова оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо увеличились на 8 691 млн руб. (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), за счёт роста налёта часов на 12,2% и увеличения стоимости топлива на 4,5% в рублях по сравнению с первым полугодием 2018 года. В мае 2019 года впервые с июля 2017 года наблюдалось снижение средней цены керосина для ПАО "Аэрофлот" по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Расходы на лизинг, техническое обслуживание воздушных судов и авиационных двигателей выросли вследствие динамики курса доллара США против рубля и увеличения списочной численности парка воздушных судов в лизинге на 8 ВС за 12 месяцев, предшествующих дате отчетности.

На рост затрат также повлияло увеличение расходов на наземное обслуживание, аэронавигацию и аэропортовых сборов вследствие роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах Российской Федерации.

Компания продолжила реализацию оптимизационных мер, что позволило сдержать рост коммерческих и управленческих расходов за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на уровне 10,2% и 10,9% соответственно, что значительно ниже темпов роста выручки и общей себестоимости.

Необходимо отметить стабилизацию финансовых результатов во 2 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка по итогам 2 квартала 2019 года составила 138 837 млн руб., что на 11,1% превышает результат аналогичного периода 2018 года на фоне роста пассажирооборота авиакомпании "Аэрофлот" в рассматриваемом периоде на 6,6%, а пассажиропотока – на 5,8%.

Себестоимость продаж во 2 квартале 2019 года увеличилась на 11,2%, что сопоставимо с приростом выручки. Рост себестоимости связан с развитием Компании, расширением сети маршрутов и увеличением объемов перевозок.

В результате валовая прибыль ПАО "Аэрофлот" стабилизировалась во 2 квартале 2019 года и составила 2 521 млн руб. (+6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Чистая прибыль 2 квартала 2019 года в размере 2 730 млн руб. (+74,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) позволила снизить убыток за первое полугодие 2019 года до 14 120 млн руб.

Для закрепления позитивной динамики 2 квартала 2019 года и улучшения результатов Компании во втором полугодии 2019 года ПАО "Аэрофлот" продолжит активное управление доходами и обеспечит дальнейший контроль над расходами с учетом текущих макроэкономических тенденций и ситуации на рынке авиаперевозок.

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