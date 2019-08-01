Медведчук оценил шансы Украины достичь мира в стране

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что если окружение президента Украины Владимира Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность минским соглашениям из-за привязки к санкциям против России, в стране придется еще долго ждать мира.
"Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдем", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в четверг.
Ранее Зеленский заявлял, что его цель состоит в том, чтобы "принести мир на Украину дипломатическим путем" и его главная задача - завершение войны. В июне в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что мир в Донбассе невозможно установить военным путем, и попросил сохранить санкционное давление на РФ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.