Москва усомнилась в истинной цели создания комиссии при ООН

ООН, 1 авг - РИА Новости. Россия сомневается, что новая комиссия ООН по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии создается именно для этого, а не для обвинения России и САР в том, чего они не делали, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, "вопрос в том, есть ли у генсека (ООН) прерогатива создавать такую комиссию".

"Мы весьма сомневаемся, что это ради расследования, а не ради обвинения Сирии и России в том, чего мы не делали", - подчеркнул он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

"У нас много сомнений и вопросов - есть ли у него такое право", - отметил он.

Комиссия проверит факты инцидентов, а затем доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.

Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.