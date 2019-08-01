Анджелина Джоли рассказала, почему дети ждут фильм Marvel с ее участием

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Анджелина Джоли рассказала, почему ее дети с нетерпением ждут, когда она присоединится к киновселенной Marvel, . Анджелина Джоли рассказала, почему ее дети с нетерпением ждут, когда она присоединится к киновселенной Marvel, сообщает USA Today.

"Что действительно трогает меня, так это то, что они хотят видеть меня сильной. Для них это такая радость", - сказала Джоли.

Мать шестерых детей (Мэддокс, 17 лет; Пакс, 15 лет; Захара, 14 лет; Шайло, 13 лет; близнецы Нокс и Вивьен, 11 лет) скоро приступит к съемкам фильма "Вечные", который должен выйти в 2020 году. Актриса сыграет Тену – сверхчеловека, обладающую огромной силой, скоростью и ловкостью.

"Моя героиня - воин. Поэтому мне придется очень много работать над тем, чтобы кинематографическая вселенная Marvel получила такую Тену, которую они заслуживают", - прокомментировала Джоли.