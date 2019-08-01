В Париже двухметровый удав выполз из вивария

"Вчера вечером, около 23.00 (00.00 мск – ред.), пожарные Парижа в пятом округе приняли участие в спасении удава, покинувшего свой виварий", - говорится в заявлении, размещенном на сайте службы. Пожарные охраняли зону, где удав выполз наружу. В это время два специалиста по взаимодействию с опасными животными перенесли его на место в "полной безопасности".