Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T18:40Z
https://ria.ru/20190801/1557088886.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155708/88/1557088873_189:317:1669:1149_1036x0_80_0_0_fb1544bf3382e74f31e67a5f3b3aa1b6.jpg
РИА Новости

В Париже двухметровый удав выполз из вивария

Вчера, 18:40
468
© Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris Двухметровый удав, сбежавший из вивария в 5-ом округе Парижа
Двухметровый удав, сбежавший из вивария в 5-ом округе Парижа
© Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двухметровый удав выполз из своего вивария, сотрудники пожарной службы Парижа вернули его обратно, сообщается на сайте ведомства.
"Вчера вечером, около 23.00 (00.00 мск – ред.), пожарные Парижа в пятом округе приняли участие в спасении удава, покинувшего свой виварий", - говорится в заявлении, размещенном на сайте службы. Пожарные охраняли зону, где удав выполз наружу. В это время два специалиста по взаимодействию с опасными животными перенесли его на место в "полной безопасности".
Радиостанция France Bleu сообщает, что соседи, которые должны были наблюдать за удавом на время отсутствия его хозяина, обнаружили, что он пропал. Они немедленно сообщили о пропаже змеи пожарным, которые отправились на место происшествия. Также была вызвана полиция.
Оказалось, что удав свернулся на батарее позади своего "дома". Пожарные добавили, что "он был больше напуган, чем все остальное".
Полутораметровый питон пролез в квартиру к пермякам через унитаз
Вчера, 15:34
Жители Перми обнаружили в туалете полутораметрового питона
330100
Обсудить 0
ПарижВ мире
Рекомендуем
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Генетик рассказал о мутации с 526 лишними зубами у ребенка в Индии
РИА
Новости
Виктор Ющенко
На Украине завершили расследование по делу Ющенко
Прилавок в супермаркете
Роспотребнадзор разъяснил торговым сетям новые правила выкладки молочки
В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии
Лента
новостей
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Пляжный отдых в Москве
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Ракетный комплекс Искандер-М
Американский эксперт прокомментировал распад ДРСМД
В Штутгарте гражданин Сирии зарезал на улице соседа
Кандидат в депутаты Мосгордумы, руководитель общественного движения Русская инициатива Юлия Серебрянская на заседании ЦИК. 1 августа 2019
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Серебрянской в регистрации
Журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос Марии Захаровой
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Москва усомнилась в истинной цели создания комиссии при ООН
Офисное здание Сахаров Бизнес Плаза – Проспект академика Сахарова
Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова
Полутораметровый питон пролез в квартиру к пермякам через унитаз
Жители Перми обнаружили в туалете полутораметрового питона
В Испании нашли самую большую постройку эпохи иберов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
09:07Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
09:04Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет
Лента новостейМолния